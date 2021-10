Campidoglio: Gualtieri incontra lista Civica, al centro confronto rilancio economia e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro interlocutorio nel tardo pomeriggio di oggi tra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e i rappresentanti della lista civica che ha supportato la sua candidatura. Il sindaco ha incontrato il coordinatore Alessandro Onorato, la capolista Monica Lucarelli e gli altri eletti. A quanto si apprende da più partecipanti, il confronto è stato abbastanza rapido e concentrato principalmente su temi amministrativi: dalla pulizia della città alla manutenzione delle strade, interventi ritenuti basilari per il rilancio economico e turistico della Capitale. Non si è parlato di una rappresentanza della lista in giunta, tuttavia la Civica per Gualtieri ha ottenuto un importante risultato, oltre il 5 per cento, sotto soltanto al Pd, ed è inverosimile credere che non esprima almeno un assessore. (Rer)