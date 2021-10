G20: commissione Esteri Camera approva risoluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conclusione di un ciclo di audizioni con tutti gli ambasciatori dei Paesi del G20, la commissione Esteri della Camera dei deputati ha approvato oggi una risoluzione, presentata dal presidente Piero Fassino, in vista del Vertice dei capi di Stato e di governo del G20 che si celebrerà a Roma nei giorni 30-31 ottobre 2021, per la prima volta sotto presidenza italiana. E' quanto si legge in una nota. La risoluzione, approvata da tutti i membri della commissione con un solo voto di astensione, impegna il governo italiano a promuovere un nuovo modello di economia mondiale in termini di sostenibilità, su basi multilaterali e contrastando tentazioni protezionistiche. Essenziale in tale senso sarà la promozione di piani di investimenti da parte dei Paesi G20 che rimuovano gli ostacoli alla crescita e aiutino i Paesi più fragili. Alla presidenza italiana - continua la nota - si chiede di individuare meccanismi di coordinamento per incrementare la capacità di risposta collettiva alle maggiori sfide globali, in particolare di tipo sanitario, nel giusto equilibrio tra salute pubblica ed economia e valutando l'istituzione di banche dati delle best practice. Sempre in campo sanitario, nel segno dello slogan "nessuno è al sicuro finché non siamo tutti al sicuro", si chiede al G20 di concorrere a realizzare l'obiettivo indicato dall'OMS di vaccinare il 70 per cento della popolazione mondiale contro il Covid19 entro settembre 2022 e, in generale, di ridefinire una architettura globale in grado di prevenire nuove pandemie, applicando il principio "One health". (segue) (Com)