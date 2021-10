G20: commissione Esteri Camera approva risoluzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul terreno dei vaccini - prosegue la nota - la risoluzione sollecita le 20 economie più forti del pianeta a promuovere la distribuzione dei vaccini tra i Paesi più svantaggiati, anche nell'ambito dei negoziati per la sospensione temporanea dei brevetti TRIPs dell'Organizzazione mondiale del commercio, alla cui riforma occorre lavorare fin da ora. Centrale nelle raccomandazioni al governo, anche in prospettiva europea e alla luce del successo della proposta italiana sulla Global minimum tax del 15 per cento, è l'attuazione della riforma sulla tassazione delle multinazionali e il contrasto ai "paradisi fiscali". Sui cambiamenti climatici, condividendo l'obiettivo di riduzione delle emissioni a zero entro il 2050, su cui convergono Unione europea ed amministrazione Biden, la commissione Esteri della Camera ha incoraggiato tutti i Paesi che fondano ancora il proprio sviluppo sulle energie fossili a muovere con più intensità nella direzione della decarbonizzazione. Anche in relazione alle politiche per lo sviluppo, si incoraggia il governo italiano a promuovere in sede G20 l'implementazione del Piano del Fondo monetario internazionale per adeguare le riserve delle economie dei Paesi meno avanzati e facilitarne la transizione verso soluzioni più strutturali per un miglioramento del debito. (segue) (Com)