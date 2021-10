Mafia: Viminale, apportate importanti modifiche normative a Codice antimafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apportate importanti modifiche normative al Codice antimafia dal decreto legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano di nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta odierna. E' quanto si legge sul sito del Viminale. Particolarmente significativa la disposizione che riconosce al prefetto la possibilità di ricorrere, allorquando i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, a misure amministrative di prevenzione collaborativa, in alternativa all’emanazione di un’interdittiva antimafia. Grazie alla novella legislativa in tali ipotesi, il prefetto potrà prescrivere all’impresa l’osservanza, per un periodo non inferiore a 6 e non superiore a 12 mesi, di una serie di stringenti misure di controllo “attivo” che consentono alla medesima impresa di continuare a operare sotto la stretta vigilanza dell’Autorità statale. A tali fini, viene anche riconosciuta al prefetto la possibilità di nominare esperti (di numero non superiore a tre) individuati nell’albo nazionale degli amministratori giudiziari. Alla scadenza del termine di durata delle misure, il prefetto ove accerti l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa rilascerà un’informazione antimafia liberatoria. Tale nuovo istituto, in virtù di un’apposta norma transitoria, sarà applicabile anche ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge. (segue) (Rin)