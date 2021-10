Cina: attivista Mahmut, Paesi democratici non fanno abbastanza su Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia e molti altri Paesi "non stanno facendo abbastanza" per fermare i "crimini orribili" della Cina nello Xinjiang. Lo ha dichiarato l'attivista uigura Rahima Mahmut, al termine di un flash mob di protesta organizzato oggi davanti all'ambasciata della Repubblica popolare cinese a Roma. Pur definendo "genocidio" ciò che succede nella regione autonoma, i governi di Stati Uniti e di altri Paesi "non stanno agendo", ha detto Mahmut, sottolineando la necessità di imporre maggiori sanzioni su individui e imprese che "riducono i lavoratori in schiavitù". "I Paesi democratici possono fare molto e se sono qui oggi è per dire ai governi che il potere economico non dà diritto a distruggere la vita delle persone", ha infine affermato. La manifestazione di protesta ha visto la partecipazione di attivisti di Hong Kong esiliati all'estero e dei parlamentari appartenenti all'Alleanza interparlamentare sulla Cina (Ipac), i quali hanno esposto davanti alla sede diplomatica una replica ufficiale del Pilastro della Vergogna, che commemora il massacro avvenuto a Piazza Tienanmen nel giugno 1989. Il memoriale originale, che ha sede presso l'università di Hong Kong, è attualmente al vaglio di rimozione da parte del governo di Pechino. (Cip)