Camera: domani audizioni sul contrasto al bracconaggio ittico

- Domani, giovedì 28 ottobre, la commissione Agricoltura della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di legge in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne, svolge alle l'audizione, in videoconferenza, ore 9.00 del comandante del raggruppamento Carabinieri Cites, generale di brigata Massimiliano Conti e di Alleanza delle cooperative italiane - Coordinamento pesca (Agci Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopesca e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca); ore 13 di rappresentanti della Federazione italiana operatori della pesca sportiva (Fiops) e della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas). L'appuntamento - comunica una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)