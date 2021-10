Governo: Cdm, ecco le misure su attuazione Pnrr e la legge quadro su disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di oggi ha approvato due provvedimenti (un decreto legge e un disegno di legge) che hanno come obiettivo quello di raggiungere ulteriori 8 dei 51 milestone e target il cui conseguimento è previsto, secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), entro il 31 dicembre prossimo. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. Gli otto obiettivi sono il Fondo per la ripresa e la resilienza Italia (M1C3-22). Il Fondo - continua la nota - è peraltro necessario a consentire il finanziamento di progetti di turismo sostenibile. Il secondo obiettivo sono le Garanzie per il finanziamento nel settore turistico (M1C3-24). La disposizione prevede l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia per le Pmi, di una sezione speciale turismo. Il terzo obiettivo è il Riconoscimento di crediti di imposta per le imprese turistiche e la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e i tour operator (M1C3-26). La norma prevede un credito di imposta nella misura dell'80 per cento per l'incremento dell'efficienza energetica e la riqualificazione antisismica, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione delle piscine termali e la digitalizzazione delle strutture turistiche. Sono previsti anche contributi a fondo perduto fino a 40 mila euro. C'è, poi, l'istituzione di un Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese (M1C3-25). Con questo fondo - prosegue la nota - si consente la concessione di contributi per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale. Spazio anche alla modifica all'iter di approvazione dei contratti di programma (M3C1-1). Si accelera l'iter con il quale si approvano i contratti di programma di Rfi. ed ancora, ecco la Riforma della spending review (M1C1-100). Si rafforza il ruolo del ministero dell'Economia e delle Finanze nel presidio dei processi di monitoraggio e valutazione della spesa anche per supportare le altre amministrazioni centrali. (segue) (Com)