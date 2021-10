Governo: Cdm, ecco le misure su attuazione Pnrr e la legge quadro su disabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settimo obiettivo ha a che fare con gli esperti per l'attuazione del Pnrr (M1C1-54). Le norme prevedono il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi per la realizzazione del Piano. È una norma abilitante propedeutica al conseguimento del target che sarà raggiunto con le procedure di assunzione. L'ultimo obiettivo è la legge disabilità (M5C2-1). Viene approvata - conclude la nota della presidenza del Consiglio - una legge quadro sulla disabilità. (Com)