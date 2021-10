Regno Unito: Starmer assente al dibattito parlamentare su bilancio perché positivo al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito laborista britannico, Keir Starmer, non ha potuto partecipare oggi alla presentazione della revisione di bilancio alla Camera dei Comuni perché risultato positivo al Covid-19. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Bbc", in qualità di leader dell'opposizione, Starmer avrebbe dovuto rispondere alle affermazioni del cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, in merito a come il governo impiegherà i fondi pubblici. Starmer è stato quindi sostituito dal collega Ed Miliband, ex leader del partito tra il 2010 e il 2015. (Rel)