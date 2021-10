Green pass: Sala, stiamo tutti molto attenti perché momento è difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Capisco che nell'esercitare una funzione pubblica ci stia, ma certo che da parte mia non c'è alcun atteggiamento sbagliato, non lo faccio perché sono alla ricerca di consenso, ma per dare un messaggio, dobbiamo stare tutti molto attenti perché gli animi sono agitati e basta un nulla e il titolo sbagliato di un giornale per scatenare tutto questo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione della "Civil week" organizzato da "Buone notizie" del Corriere della sera, all'Università Bocconi commentando le minacce ricevute da "no green pass". "Stiamo tutti molto attenti perché il momento è difficile", ha chiosato Sala. (Rem)