Governo: da Cdm via libera a "pacchetto turismo" da 2,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "pacchetto Turismo" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ammonta complessivamente a 2,4 miliardi. Per essere operativo, lo schema ha bisogno di una componente normativa (quella appunto contenuta nel decreto legge approvato oggi) e di una parte che verrà introdotta attraverso atti amministrativi. Lo si legge in una nota della presidenza del Consiglio diffusa al termine del Consiglio dei ministri odierno. I 2,4 miliardi sono divisi in: 1.786 milioni per un Fondo nazionale del turismo, che comprende sei diversi interventi: 500 milioni: credito d'imposta (80 per cento) e fondo perduto per le imprese turistiche; 98 milioni: per sostenere la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator; 500 milioni: per attivare un Fondo con la partecipazione Mef e Bei per l'ammodernamento delle strutture ricettive, interventi per la Montagna, sviluppo di nuovi itinerari turistici; 358 milioni, destinati ad un Fondo di garanzia per sostenere il tessuto imprenditoriale e sviluppare nuove professionalità; 180 milioni: fondo perduto e attivazione di un Fondo rotativo della Cassa depositi e prestiti (Cdp) per ammodernamento strutture, eliminazione barriere architettoniche, riqualificazione ambientale; 150 milioni: per il Fondo nazionale per il turismo, gestito con Cdp, per rafforzare strutture e valorizzare assets immobiliari. I diversi interventi - continua la nota - potranno avvalersi di una leva finanziaria in grado di ampliare il sostegno economico destinato agli operatori ed allargare così la platea dei beneficiari: 114 milioni per attivare il Digital Tourism hub, vale a dire una piattaforma digitale per aggregare on line l'offerta turistica nazionale; 500 milioni per il progetto Caput Mundi, vale a dire interventi per sostenere l'offerta turistica in vista del Giubileo.(Com)