Governo: da Cdm via libera a misure su transizione digitale

- Riduzione del divario digitale, semplificazione dei servizi, agevolazioni alle imprese e maggiore sicurezza per dati e servizi della Pubblica amministrazione: sono le novità del decreto sul fronte della transizione digitale. Lo si legge in una nota della presidenza del Consiglio diffusa al termine del Consiglio dei ministri odierno. La più importante è l'istituzione del fondo "Repubblica digitale". Si mettono in campo iniziative di formazione digitale e per il superamento del digital divide. L'obiettivo è quello di raggiungere il target previsto dall'Europa, con il 70 per cento di cittadini digitalmente abili entro il 2026. Il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao - prosegue la nota -, ha inoltre previsto, in accordo con gli uffici del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, una norma per permettere ai cittadini di iscrivere e gestire online il proprio domicilio digitale direttamente dall'anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), accedendo con Spid e Cie. Grazie all'anagrafe nazionale, i Comuni hanno un unico punto di riferimento per reperire dati e informazioni anagrafiche senza doverle richiedere più volte e per poter erogare servizi integrati e più efficienti. (segue) (Com)