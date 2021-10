Italia-Algeria: ambasciatore Pugliese partecipa a convegno su Mattei a 59 anni dalla scomparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 59mo anniversario della scomparsa di Enrico Mattei, l’ambasciatore d’Italia, Giovanni Pugliese, ha partecipato al Convegno su “Enrico Mattei e l’Algeria durante la rivoluzione”. Lo riferisce una nota dell’ambasciata d’Italia ad Algeri. Nel suo discorso, l’ambasciatore Pugliese ha ricordato come la figura di Enrico Mattei rappresenti per tutti gli algerini e le algerine di tutte le età un punto di riferimento, una delle figure quasi “mitiche” ormai che appartengono alla storia della costruzione dell’Algeria indipendente. Nel suo intervento, Pugliese ha espresso la “sincera gratitudine dell’Italia” al Presidente della Repubblica algerina democratica e popolare, Abdelmadjid Tebboune, per aver voluto attribuire a Enrico Mattei a titolo postumo la medaglia di “amico della Rivoluzione algerina”, un gesto che “testimonia delle radici profonde che legano i nostri due Paesi e i nostri due popoli”. Secondo il diplomatico, di particolare rilevanza simbolica sarà la cerimonia di inaugurazione del giardino Enrico Mattei di Algeri che avverrà in occasione della imminente visita di Stato del presidente Sergio Mattarella. Una visita che il diplomatico ha definito “di portata storica”, la prima di un Capo dello Stato italiano dopo 18 anni e la prima di un Capo di Stato europeo dopo l’elezione del Presidente della Repubblica Tebboune nel 2019. “Una visita che coronerà due anni di intensi rapporti bilaterali, caratterizzati da importanti visite del primo ministro e di diversi ministri italiani e algerini; ma anche una visita che consentirà di rilanciare ulteriormente le relazioni tra Italia e Algeria, nel quadro di un’amicizia storica e di una comune visione sulle sfide del Mediterraneo e del continente africano”.(Res)