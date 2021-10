Difesa: chiuse oggi le celebrazioni per i 90 anni del Palazzo dell'Aeronautica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aeronautica militare ha chiuso oggi le celebrazioni per i 90 anni del Palazzo dell'Aeronautica con due significativi eventi per sottolineare l'importante ricorrenza della sede istituzionale della Forza Armata. Lo riferisce in un comunicato il ministero della Difesa, precisando che in mattinata si è svolto nell'Aula magna del Rettorato della "Sapienza Università di Roma" il convegno dedicato al 90mo anniversario del Palazzo dell'Aeronautica, alla presenza della rettrice Antonella Polimeni e del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea Alberto Rosso. "Ospitare questo convegno si inserisce nel solco della proficua e consolidata collaborazione tra Sapienza e Aeronautica Militare, - ha sottolineato la Rettrice Antonella Polimeni - a partire dall'ambito aerospaziale con i satelliti San Marco fino alla recente convergenza di intenti per l'adeguamento e risistemazione degli spazi al fine di valorizzarne la funzionalità e favorire le attività strategiche di entrambe le nostre Istituzioni". (segue) (Com)