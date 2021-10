Difesa: chiuse oggi le celebrazioni per i 90 anni del Palazzo dell'Aeronautica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Modernità, innovazione, ricerca, tecnologia, tensione al futuro, ma anche legame alle tradizioni, ai valori, alla memoria e alla nostra storia: sono elementi chiave di Palazzo Aeronautica, così come della stessa Forza Armata, oggi come novant'anni fa, e ne costituiscono l'inconfondibile Dna. Sono mura ricche di simboli e segni che sentiamo gelosamente nostri, luogo di lavoro e al tempo stesso di identità e concreta appartenenza", ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di squadra aerea Alberto Rosso. "La bellezza architettonica dell'edificio, come lo immaginò il suo ideatore, oggi brilla ancora di più con il restauro delle opere murarie di Dudovich e si associa ad un'altra bellezza, quella custodita all'interno della struttura, fatta di simboli aeronautici ed una serie di particolari che sostanziano l'orgoglio di appartenenza all'Arma Azzurra e si fondono - con una modernità ed una tecnologia di assoluta avanguardia – nella ricerca illuminata dell'efficienza del lavoro e la cura e il rispetto per l'elemento umano, che qui doveva lavorare in modo dinamico e produttivo". (segue) (Com)