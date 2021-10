Difesa: chiuse oggi le celebrazioni per i 90 anni del Palazzo dell'Aeronautica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appuntamento è stato un'occasione per ripercorrere la storia del Palazzo, inaugurato appunto novant'anni fa come segno del profondo rinnovamento che l'allora Ministro dell'Aeronautica Italo Balbo cercava di imprimere all'Aeronautica Militare. L'edificio doveva comunicare un ambizioso progetto di modernizzazione, esito del rapporto tra scienza, tecnologia e arte militare, rapporto simbolicamente rappresentato dalla crociera transatlantica del 1933. Roberto Marino, giovanissimo ingegnere-architetto incaricato del progetto, perseguì il programma di innovazione di Italo Balbo progettando un edificio moderno soprattutto dal punto di vista tecnologico e funzionale, ma cercando nello stesso tempo di elaborare l'immagine di una rinnovata identità italiana. Il tratto più importante del Palazzo dell'Aeronautica sembra risiedere proprio in questa sfida: dare forma a un ambizioso programma in cui innovazioni tecnologiche, nuovi criteri funzionali e identità nazionale fossero inscindibilmente connessi attraverso l'architettura. (segue) (Com)