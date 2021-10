Germania: economisti Tooze e Stiglitz mettono in guardia da Lindner ministro delle Finanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economista britannico Adam Tooze e il collega statunitense Joseph Stiglitz hanno messo in guardia dalla possibilità che il presidente del Partito liberaldemocratico tedesco (Fdp), Christian Lindner, diventi ministro delle Finanze nel prossimo governo federale. “Né la Germania né l'Europa possono permettersi questo crash test”, hanno scritto Tooze e Stiglitz, quest'ultimo vincitore del Premio Nobel per l'Economia nel 2001 in un contributo per il settimanale “Die Zeit”. Secondo i due economisti, “per il suo bene, a Lindner dovrebbe essere risparmiato l'impossibile compito di dover applicare la sua agenda di bilancio antidiluviana alla situazione finanziaria odierna”. Le politiche finanziarie della Fdp sono, infatti, “un accumulo di cliché conservatori” di “un'epoca passata, ossia gli anni '90”. In particolare, Tooze e Stiglitz criticano le politiche del rigore, sostenute da Lindner e dalla Fdp. Per i due economisti, in un governo federale con il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e i Verdi, i liberaldemocratici non dovrebbero assumere la guida delle Finanze, ma di “un superministero per la Tecnologia digitale”. Il dicastero delle Finanze dovrebbe, invece, andare agli ecologisti. Sarebbe, quindi, “un errore soddisfare il desiderio” di Lindner di assumere la guida di questo ministero. (Geb)