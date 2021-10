Milano: Peluffo (Pd), solidarietà al sindaco Sala e condanna della gravissima aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo a nome di tutto il Partito Democratico della Lombardia la mia più viva solidarietà al sindaco di Milano, Beppe Sala, bersaglio di minacce gravissime su Telegram da parte dei no green pass". Lo afferma in una nota il segretario regionale del Pd lombardo, Vinicio Peluffo. "Si tratta di un'aggressione gravissima per cui esprimo la mia più ferma condanna. Il clima che sta dilagando tra coloro che rifiutano il green pass si fa ogni giorno più preoccupante ma noi continueremo a opporci a ogni forma di violenza e a difendere il vaccino che siamo certi sia indispensabile a sconfiggere definitivamente il Covid".(Com)