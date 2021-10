Imprese: Unicredit, sostegno a famiglie e imprese di Catania e Sicacusa colpite dal maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito al maltempo che in questi giorni ha già provocato ingenti danni ai cittadini e alle imprese dei territori colpiti, tra cui le province di Catania e Siracusa, Unicredit ha varato diversi interventi di sostegno a favore delle comunità. Stando al relativo comunicato stampa, la banca ha messo a disposizione una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese con sede legale/operativa nella zona colpita dal maltempo che abbiano subito danni e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei comuni interessati che siano stati danneggiati dall'evento. La banca mette inoltre a disposizione un "prestito sostegno" con tasso agevolato per i clienti privati residenti nei comuni che hanno subìto danni; e il "pacchetto nuovo credito alle imprese", con linea di finanziamenti chirografari/ipotecari a condizioni agevolate in favore di clienti imprese con sede legale/operativa nei comuni colpiti. (Com)