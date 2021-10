Usa: dipartimento di Stato emette primo passaporto con indicatore di genere “X”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità degli Stati Uniti hanno rilasciato oggi il primo passaporto con indicatore di genere “X”, in linea con le nuove politiche di inclusione promosse dall’amministrazione del presidente Joe Biden. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato, che aveva anticipato già lo scorso giugno l’avvio delle nuove procedure, in base alle quali non sarà più necessario un apposito certificato medico per chi seleziona un genere che non corrisponde a quello indicato da altri documenti d’identità. “Come annunciato dal segretario (Antony Blinken) a giugno, il dipartimento ha deciso di aggiungere sui passaporti un indicatore ‘X’ per le persone non binarie, intersessuali e di genere non conforme”, ha spiegato nel comunicato il portavoce Ned Price. “Voglio ribadire, in occasione dell’emissione di questo passaporto, l’impegno del dipartimento di Stato a promuovere la libertà, la dignità e l’uguaglianza di tutti, incluse le persone Lgbtqi+”, ha aggiunto Price. La possibilità di utilizzare il nuovo indicatore di genere dovrebbe essere alle persone che richiedono un nuovo passaporto a partire dall’inizio del 2022. (Nys)