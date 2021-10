Germania-Sudan: golpe, Maas annuncia sospensione progetti di cooperazione con Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colpo di Stato in Sudan mette a repentaglio "il futuro democratico e pacifico" per il quale si è impegnata la comunità internazionale, e per questo Berlino pur ribadendo il suo sostegno al popolo ed alle autorità civili di Khartum sospende al momento i progetti di cooperazione e sviluppo con il Paese. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, che in un messaggio pubblicato su Instagram ha osservato come il golpe dell'esercito abbia "gravi conseguenze per il nostro ed altri impegni internazionali". "La gente in Sudan ed il primo ministro Hamdok continuano a godere del nostro sostegno", ha detto ancora Maas. In seguito alla Conferenza di sostegno al Sudan tenuta a giugno del 2020 a Berlino, più di 50 Stati e organizzazioni internazionali hanno aderito alla promessa di sostenere il Paese con 1,8 miliardi di dollari. La Germania partecipa inoltre finanziariamente e con suo personale alla missione civile delle Nazioni Unite in Sudan (Unitams).(Geb)