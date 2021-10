Omofobia: Capitanio (Lega) su ddl Zan, fine di ideologia, si punti a educazione civica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto di oggi al Senato "mette la parola fine sul tentativo di ideologizzare e rendere divisivo un tema fondamentale quale il rispetto delle persone. Il Parlamento italiano ha detto di no alla voglia di prevaricazione estremistica dei pochi sul buonsenso e sulla civiltà della maggioranza silenziosa. Chi commette reati verrà punito con quanto già prevede la legge e ancor più severamente con le novità che metterà in campo la Lega con le sue proposte di legge. Quanto alle scuole, esiste già la legge sull'educazione civica, fortemente voluta dalla Lega: bambini e ragazzi devono essere educati al rispetto di tutti, senza forzature ideologiche e senza favole gender". Lo dichiara Massimiliano Capitanio, deputato Lega, capogruppo in Vigilanza Rai e promotore della legge 92/201 che ha reintrodotto l'educazione civica a scuola. (Rin)