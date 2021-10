Medio Oriente: media, per Blinken inaccettabile il piano per costruire nuove case in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, e il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, hanno avuto martedì un colloquio telefonico incentrato sull'avanzamento dei piani di Israele per costruire circa tremila case negli insediamenti ebraici in Cisgiordania. Lo riferisce il sito di notizie "Walla", citando tre funzionari israeliani a conoscenza dei contenuti della telefonata. Blinken avrebbe detto a Gantz che i piani di costruzione sono "inaccettabili", citando sia il numero di unità abitative da approvare che la loro ubicazione in Cisgiordania. Gantz avrebbe risposto che ha cercato di ridurre il più possibile il numero di unità abitative e ha affermato di aver compreso le sensibilità degli Stati Uniti in materia, secondo le fonti. Nel fine settimana Gantz ha designato sei Ong palestinesi come organizzazioni terroristiche, provocando una reazione negativa da parte del dipartimento di Stato Usa. (Res)