Ue: Federcasse, bene proposta rinvio regole Basilea 3+

- Federcasse valuta con favore la proposta, avanzata oggi a Bruxelles dal vicepresidente della commissione europea, Valdis Dombrovskis, in occasione della presentazione del Documento di recepimento nella normativa europea delle "regole finali di Basilea" (cosiddette Basilea 3+), del loro rinvio al 2025 "al fine di concentrarsi sulla gestione dei rischi finanziari derivanti dal Covid e sul finanziamento della ripresa". E' quanto si legge in una nota. Ciononostante, Federcasse ricorda come "l'adozione dei nuovi interventi di rafforzamento della disciplina prudenziale del settore bancario dovrà necessariamente considerare il quadro macroeconomico di riferimento radicalmente mutato a seguito della pandemia. Così come sono radicalmente cambiati i paradigmi di sviluppo, rispetto a quando - nel dicembre 2017 - furono conclusi dal Comitato di Basilea questi Accordi. Siamo ora nel pieno del Green deal e Fit for 55, del Next generation Ue e di norme sulla finanza sostenibile che puntano ad uno sviluppo inclusivo e alla just transition". Per Federcasse, "occorre valutare gli effetti delle nuove regole sull'offerta di credito indispensabile per attuare in modo veloce e inclusivo le transizioni energetica, digitale, dei processi produttivi, degli stili di vita delle persone. Gli inasprimenti patrimoniali non possono frenare questa fase complessa di riconversione strutturale dell`economia europea a costo di frenare la competitività delle nostre imprese rispetto a quelle le cui Autorità adeguano le norme di Basilea alle caratteristiche dei propri Paesi, come in Svizzera, Stati Uniti, Canada, Australia e presto Gran Bretagna". (segue) (Com)