Ue: Federcasse, bene proposta rinvio regole Basilea 3+ (2)

- "In particolare, sono necessari una modalità e un approccio di recepimento degli Accordi finali di Basilea 3+ che non ripetano gli schemi adottati (one size fits all) in occasione del recepimento di Basilea 2 e Basilea 3. Occorre, per questo, consolidare ed accentuare le prime scelte effettuate dal legislatore europeo nel 2019 nella direzione della proporzionalità e dell'adeguatezza strutturali. Infatti, le regole di Basilea sul capitale, imposte nell`UE a tutte le banche indipendentemente da dimensioni, finalità imprenditoriali, complessità e rischiosità stanno portando a diseconomie regolamentari e a una conseguente distorsione concorrenziale a danno delle banche piccole e medie. L'elemento della proporzionalità deve caratterizzare il quadro normativo e di conseguenza gli assetti di supervisione, mediante un'applicazione semplificata - a parità di sicurezza naturalmente - di regole comuni in grado di contenere i costi amministrativi, organizzativi, di capitale e di risoluzione per le banche con modelli di business semplici. La diversità delle banche con totale attivi inferiori ai 30 miliardi di euro (less significant) e a 5 miliardi (banche piccole e non complesse) deve essere assicurata nei fatti". Federcasse inoltre chiede che "l'approccio al rischio e alla volatilità su cui si basano gli Accordi di Basilea, sostanzialmente basato sull'utilizzo di riferimenti al passato (1-3 anni), così come il complessivo approccio micro-prudenziale, possa convergere verso un modello rivolto "in avanti", in grado di misurarsi con le sfide e la velocità richiesta dalla transizione verso sistemi economici contemporaneamente sostenibili sotto i profili sociali, ambientali e di governo societario". (segue) (Com)