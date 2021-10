Ue: Federcasse, bene proposta rinvio regole Basilea 3+ (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federcasse ricorda, in proposito, che "proprio le banche di minori dimensioni, come le BCC-Casse rurali e Casse Raiffeisen, nel periodo della pandemia abbiano svolto un ruolo irrinunciabile nel sostenere famiglie ed imprese grazie proprio al loro modello organizzativo ed alla loro funzione obiettivo (non finalizzata al profitto individuale ma ad un vantaggio collettivo). Da ultimo, Federcasse conferma l'urgenza, rappresentata in più occasioni insieme alle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi Iccrea e Cassa Centrale Banca, di modificare la normativa CRR2 per risolvere il paradosso delle Bcc e Casse Rurali, classificate singolarmente come banche sistemiche (o significant) - e quindi sottoposte a norme e ad assetti di vigilanza pensati per banche oggettivamente sistemiche - per il solo fatto di essere azioniste e affiliate a Gruppi Bancari Cooperativi di dimensioni significative. La Federazione Italiana del Credito Cooperativo - concludela nota - accentuerà il proprio impegno in collaborazione con l'Abi, l'Associazione Europea delle Banche Cooperative (EACB), Confcooperative e in genere il mondo delle imprese". (Com)