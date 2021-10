Tunisia: segretario sindacato Ugtt, positivo primo incontro con premier Bouden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Unione generale del lavoro tunisino (Ugtt), Noureddine Taboubi, ha incontrato oggi la premier Najla Bouden. Lo ha reso noto lo stesso Taboubi in dichiarazione al quotidiano affilato al sindacato "Al Shaab news", sottolineando di aver percepito "una volontà di successo, perseveranza e patriottismo". Inoltre, Bouden "ha fiducia nella posizione dell'Unione generale tunisina del lavoro e del dialogo positivo", ha proseguito. Taboubi ha aggiunto che il capo del governo conta sull'Unione nel quadro della solidarietà nazionale per salvare il Paese dalla difficile situazione a livello sociale ed economico. Il segretario del potente sindacato tunisino ha rivelato che è stato concordato durante l'incontro di fissare una data successiva per un confronto tra l'Ufficio esecutivo dell'Ugtt e il governo per determinare i rapporti e i modi di lavoro con i vari dipartimenti in base alle questioni economiche e sociali sollevate dai vari ministeri. "Il lato positivo nell'incontro di oggi è stata la volontà di Bouden di cercare soluzioni e ottenere successo e affrontare i problemi, soprattutto a livello di dinamismo economico e investimenti per l'occupazione e lo sviluppo". (Tut)