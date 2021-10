Disabilità: motociclisti a palazzo Chigi per il progetto “Route 21” - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Sette Harley Davidson hanno “parcheggiato” questo pomeriggio in piazza Colonna, ai piedi di palazzo Chigi. Un’incursione organizzata con la complicità del ministro per la disabilità Erika Stefani che ha accolto a pochi metri dalla sede del governo il gruppo di motociclisti che hanno aderito al progetto “Route 21” organizzato dall’associazione “Diversamente” per potare in giro per l’Italia in sella ad una moto tanto ragazzi affetti dalla sindrome di down. Il progetto, iniziato ai primi di ottobre, si è concluso questa mattina con la visita a San Pietro per l’udienza con il Santo Padre. (Rin)