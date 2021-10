Milano: Pizzul (Pd), solidarietà al sindaco Sala, continueremo a difendere il green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con tutto il gruppo del Partito Democratico in consiglio regionale esprimo la mia vicinanza e solidarietà al sindaco di Milano, Beppe Sala, vittima di una gravissima aggressione su Telegram da parte dei "no green pass". Condanniamo con fermezza un atto che è frutto del clima d'odio che dilaga ogni giorno di più e che non può non preoccupare ma non ci fermerà. Continueremo a combattere con fermezza ogni forma di violenza e a difendere il green pass che siamo certi sia uno strumento indispensabile per sconfiggere la pandemia". Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fabio Pizzul esprime solidarietà al sindaco di Milano Beppe Sala, vittima delle gravissime minacce dei no green pass. (Com)