Russia: Putin, Gazprom aumenterà pompaggio gas in impianti stoccaggio europei

- La compagnia energetica russa Gazprom, dopo il completamento del pompaggio di gas negli impianti di stoccaggio sotterranei di gas in Russia, aumenterà il pompaggio in quelli europei, al fine di contribuire alla stabilizzazione del mercato del gas. Lo ha dichiarato oggi il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro in videoconferenza sul potenziale delle risorse di idrocarburi della penisola di Yamal. Putin ha sottolineato che Gazprom rispetta pienamente gli accordi a lungo termine con i Paesi europei e che i consumatori russi sono completamente riforniti di gas. (Rum)