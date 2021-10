Latina: il sindaco Coletta e la Dg della Asl Cavalli in visita al Goretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il Sindaco di Latina Damiano Coletta ha effettuato una visita insieme alla Direttrice Generale della Asl, Silvia Cavalli, all’interno dell’ospedale civile Santa Maria Goretti, dove si stanno ultimando i lavori della terapia intensiva neonatale, il tassello che consentirà al Goretti di diventare Dea di II livello prevedibilmente entro il primo trimestre del 2022. "Ho scelto l’ospedale per la prima visita ufficiale di questo secondo mandato – ha commentato in una nota il Sindaco Coletta – sia per lanciare un segnale di attenzione verso il comparto sanitario, sia per sottolineare il sentimento di gratitudine che la comunità pontina prova nei confronti di medici, infermieri, operatori sanitari e di tutti coloro che si sono presi cura di noi in questo periodo storico così difficile. Faccio i complimenti alla Asl, alla dottoressa Cavalli e alla Regione Lazio per l’encomiabile lavoro che si sta svolgendo. Ho potuto apprezzare da vicino gli interventi in corso per l’ultimazione dei lavori della terapia intensiva neonatale, la cui istituzione colmerà un gap storico che ha visto fino ad oggi le nostre famiglie costrette a rivolgersi alle strutture ospedaliere romane perdendo un fattore tempo importante". (segue) (com)