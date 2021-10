Cultura: domani al Senato presentazione spettacolo "Ezra in gabbia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle ore 10, si terrà in conferenza stampa al Senato della Repubblica, la presentazione dello spettacolo scritto e diretto da Leonardo Petrillo “Ezra in Gabbia” in scena al Teatro Sala Umberto, il 27 e 28 novembre. L'annuncio in una nota. Parteciperanno all’evento Leonardo Petrillo, autore e regista dello spettacolo, il deputato Federico Mollicone, presidente Intergruppo parlamentare Cultura, Arte e Spettacolo; Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione della Regione Veneto; Francesca Barbi Marinetti, coordinatrice del Progetto VenEzra; il coproduttore Alessandro Longobardi, Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini, interpreti di Ezra in “Ezra in Gabbia”. Come si legge in una nota: "Lo spettacolo vede protagonista Ezra Pound (1885 –1972), poeta, saggista e traduttore statunitense, che trascorse la maggior parte della sua vita in Italia. Visse per lo più in Europa e fu uno dei protagonisti del modernismo e della poesia di inizio XX secolo. Il 3 maggio 1945 fu catturato da partigiani italiani e consegnato ai militari statunitensi, che lo trattennero per alcune settimane a Genova e poi lo trasferirono in un campo di prigionia dell'esercito statunitense a Coltano, presso Pisa". (segue) (Ren)