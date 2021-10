Cultura: domani al Senato presentazione spettacolo "Ezra in gabbia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "Pound rimase per 25 giorni, giorno e notte, in una gabbia di rete metallica, un tetto di lamiera ed il pavimento in cemento, esposta alle intemperie e illuminata costantemente durante la notte. Con quella gabbia iniziarono 12 anni e 11 mesi di reclusione in manicomio criminale ai quali il governo americano costrinse una delle figure poetiche più influenti del ventesimo secolo, un maestro di pensiero, un ecologista - che propose una sorta di bioeconomia per un progresso rispettoso dei ritmi vitali e biologici - e un economista, che criticò la nozione quantitativa, anticipando il pensiero d’una decrescita felice". E infine: "Ezra in gabbia è, dunque, uno spettacolo basato sulle ossessioni. Ossessione per la giustizia, per la libertà, per l’usura che corrode il mondo. L’ossessione dell’uomo Pound che si sente inadeguato per non essere riuscito - se non a sprazzi - a far fluire carità e amore, ma a difendere la sua poesia, la scoperta delle incongruenze sociali e artistiche, del mondo e degli uomini". (Ren)