Pensioni: Grillo, basta quote, serve scelta equa e sostenibile guardando ai giovani

- "Sono un genio compreso, purtroppo, e per questo voglio condividere con voi una proposta semplice, equa e sostenibile che potrebbe mettere d’accordo tutti sul tema pensioni", premette il garante del Movimento cinque stelle, Beppe Grillo, in un post sul suo Blog dal titolo "Il coraggio di una scelta semplice, equa e sostenibile guardando ai giovani. E basta quote". Il "problema del sistema pensionistico oggi è rappresentato dal sistema misto: cioè lavoratori con il modello retributivo e quello contributivo, un problema che avremo fino al 2035", sostiene per poi presentare la "soluzione a questo dilemma" che "è molto semplice, ed è stata proposta anche dall’Inps recentemente: permettiamo ai lavoratori del sistema misto di andare in pensione a 63 anni con la quota contributiva maturata fino ad oggi, e diamo loro al compimento dei 67 anni, l’età ordinaria di vecchiaia, la parte retributiva". (segue) (Rin)