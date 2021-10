Pensioni: Grillo, basta quote, serve scelta equa e sostenibile guardando ai giovani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando poi alla posizione dei giovani lavoratori di oggi che andranno in pensione fra qualche decennio, il garante M5s sottolinea che "hanno come unico sistema il modello contributivo, e con le loro carriere a volte instabili, intermittenti, precarie, e per il fatto e per fortuna, che studiano e si laureano, entrano nel mercato del lavoro più tardi, in media, rispetto ai propri genitori". Occorre quindi iniziare "da loro" e "risolvere un problema pensionistico migliorando la vita ai giovani con due interventi (che cosa meravigliosa): a loro, a quelli che sono pienamente nel modello contributivo, dobbiamo pensare di dare una pensione di garanzia domani. Noi abbiamo provato con la pensione di cittadinanza a buttare giù il primo seme: una soglia, 780 euro, al di sotto della quale, non si considera una pensione dignitosa. Basterebbe rimuovere l’Isee dalla pensione di cittadinanza e avremo la pensione di garanzia individuale" e "basterebbe inoltre permettere, come pure si fa in altri Paesi, il riscatto della laurea gratuitamente, per dare un giusto incentivo ai giovani di oggi, per studiare, ma allo stesso tempo tutelarli rispetto al fatto che entrano più tardi nel mercato del lavoro". Per Grillo, in conclusione, si potrebbe risolvere "un problema ai giovani, oggi, che allo stesso tempo costituisce una riforma pensionistica: un vero e proprio anticipo pensionistico per domani". (Rin)