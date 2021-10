Energia: Putin, situazione mercato estremamente instabile soprattutto in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione del mercato globale dell'energia rimane estremamente instabile, soprattutto nel mercato europeo. Lo ha dichiarato oggi il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro in videoconferenza sul potenziale delle risorse di idrocarburi della penisola di Yamal. Putin ha sottolineato come in Europa i prezzi dei contratti a breve termine sulle forniture di gas superino ancora i mille dollari per mille metri cubi. (Rum)