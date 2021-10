Energia: Germania, ministro Finanze Scholz, necessarie nuove centrali a gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania necessita di nuove centrali elettriche a gas al fine di “garantire la propria sicurezza nell'approvvigionamento di energia a lungo termine” e per superare la transizione energetica. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, come riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. Secondo Scholz, la Germania deve espandere le fonti di energie rinnovabili e la rete elettrica. Allo stesso tempo, ha evidenziato il ministro delle Finanze tedesco, il Paese dovrà dotarsi di nuove centrali elettriche a gas come “prerequisito” per gestire la transizione energetica. (Geb)