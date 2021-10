Lombardia: Strada (Lce), bocciate tre proposte fondamentali della minoranza su riforma sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bocciati oggi in commissione tre aspetti importanti proposti dalle minoranze per la riforma della legge sulla sanità, Il primo è il mancato riconoscimento degli stakeholders. Il secondo riguarda quello di un esplicito confronto con la conferenza dei sindaci, prevedendo anche un loro ruolo attivo, ma è stato respinto. La terza richiesta chiedeva l'inserimento specifico dell'ostetrica tra le figure socio-sanitarie, a supporto della nuova organizzazione sanitaria territoriale". Lo dichiara in una nota Elisabetta Strada, consigliere regionale dei Lombardi civici europeisti. Strada ritiene fondamentale tenere in considerazione le indicazioni ricevute dalle associazioni e dal terzo settore per avere una maggiore e indispensabile conoscenza dei bisogni specifici dei pazienti, "per questo tornerò su questo tema con convinzione nella discussione in aula". "Sono invece profondamente convinta - prosegue Strada - che servano competenze e progetti che vedano anche il ruolo attivo dei comuni, che sono in grado di intercettare e prevenire le criticità sanitarie del loro territorio, ma non hanno strumenti efficaci per 'prendersi cura' dei propri cittadini, per un sistema efficace ed efficiente della medicina di territorio". Strada dichiara poi che la proposta di legge presentata dall'assessore Moratti non specifica né contempla adeguatamente in generale le modalità di funzionamento del livello socio-sanitario della riforma, anzi manca completamente il raccordo tra il socio e il sanitario. Proprio per questa ragione rimane ancora molto lavoro da fare in aula a novembre". (Com)