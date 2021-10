Brasile: Banca centrale decide tasso di sconto, atteso aumento di almeno cento punti base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale (Bc) del Brasile dovrebbe oggi fissare un nuovo corposo incremento del tasso di sconto (Selic), oggi al 6,25 per cento. La maggior parte degli analisti stima che il comitato di politica monetaria (Copom) reagisca alla costante crescita dell'inflazione, aumentando l'indice di almeno un punto percentuale. La decisione, che verrà formalizzata oggi a partire dalle 18 (le 23 in Italia), potrebbe però essere ancora più netta: si parlati un. Aumento di 125 o 155 punti base, per arrivare a un tasso compreso tra il 7,5 e il 7,55 per cento. La tendenza al rialzo accompagna la dinamica internazionale di ripresa dell'inflazione. Le stime dell'istituto di statistica (Ibge) sul mese di ottobre parlano di un incremento dell'1,2 per cento su mese e del 10,34 per cento su anno. L'obiettivo centrale dell'inflazione, fissato dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Bc per il 2021 è del 3,75 per cento con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. (segue) (Brb)