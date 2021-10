Decreto Infrastrutture: governo pone questione di fiducia in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto nell'Aula della Camera a nome del governo la questione di fiducia sul decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. E' stata, quindi, immediatamente convocata la conferenza dei capigruppo di Montecitorio per stabilire le modalità del voto. (Rin)