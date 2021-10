Covid: chiude il drive-in vaccinale di Valmontone, il primo e più grande del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato il primo e più grande hub vaccinale drive-in del Lazio contro il Covid 19 ed ha somministrato oltre 215 mila vaccini con picchi che hanno superato le 4 mila somministrazioni al giorno. A sei mesi dalla sua apertura, oggi 27 ottobre con un concerto dedicato agli operatori sanitari dalla banda dell'arma trasporti e materiali dell'Esercito italiano, il Drive-in di Valmontone si avvia alla chiusura che avverrà ufficialmente il 30 ottobre. Nato dalla collaborazione tra assessorato alla Salute della Regione Lazio, Asl Roma 5 e Valmontone outlet, inaugurato il 13 aprile 2021 la struttura è diventata operativa il 24 aprile. I progettisti, nell'ispirarsi al modello di Denver, in Colorado (un drive-in in grado, appunto, di vaccinare migliaia di persone al giorno) avevano pensato ad una struttura in grado di erogare "almeno 2.000 vaccini al giorno". Oggi sappiamo che si è andati ben oltre le previsioni. La struttura, nella quale la direzione della Asl Roma 5 e la Regione Lazio hanno creduto sin dall'inizio della progettazione, ha rappresentato, con le oltre 215 mila somministrazioni uno dei principali punti di riferimento per l'utenza non solo della Asl Roma 5, ma di tutta la Regione, con particolare riguardo, oltre che alla popolazione di Roma Capitale, alle aree della provincia di Frosinone e Latina (oltre 215mila vaccini effettuati, quasi 132 mila cicli vaccinali completati e oltre 200 terze dosi). Numeri da record per il maxi-centro vaccinale: oltre 65 i professionisti impiegati tra cui 19 medici, 30 infermieri e 16 operatori sanitari, otto le isole operative, ciascuna con quattro postazioni, per un flusso di 30 auto in contemporanea, arrivando ad effettuare oltre 250 somministrazioni all'ora. (segue) (Com)