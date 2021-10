Covid: chiude il drive-in vaccinale di Valmontone, il primo e più grande del Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione del drive-in vaccinale è stata resa possibile anche grazie al contributo di Valmontone Outlet e nello specifico dal Gruppo proprietario della struttura Dws group e dalla società che si occupa della gestione del centro, Promos, che hanno messo a disposizione, gratuitamente, un'ampia area parcheggio di 20.000 mq annessa all'Outlet e hanno contribuito ad alcune spese relative agli allestimenti. La società Magicland Spa di Valmontone, proprietaria dell'omonimo Parco Divertimenti, ha poi messo a disposizione, a titolo gratuito, un'ampia area parcheggio per permettere alle persone di attendere il proprio turno al riparo. "Di giorno, di notte, al caldo, al freddo, sempre con il sorriso sulle labbra nonostante la stanchezza e solo per il bene di tutti noi: questi sono stati i nostri operatori durante tutti questi mesi in cui il drive-in è stato aperto. Ed oggi, a pochi giorni dalla sua chiusura siamo tutti qui per ringraziare prima di tutto loro – commenta il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – Questa macchina enorme ha funzionato e funzionato bene grazie al lavoro di tutti: amministrativi, sanitari, uffici tecnici, servizi di vigilanza, servizi di pulizia. Ed è a tutti loro che va il nostro 'grazie'. Non possiamo non ringraziare la Regione Lazio, per il costante supporto, l'amministrazione comunale, il Valmontone Outlet, senza il quale non sarebbe stato possibile realizzare questa struttura vaccinale e Magicland e grazie a tutte le persone che hanno scelto di vaccinarsi qui. Questa fase si sta concludendo. Si tratta di un segnale importante che indica che, grazie ai vaccini, alla responsabilità delle persone, ci stiamo allontanando dall'emergenza". (segue) (Com)