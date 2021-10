Covid: chiude il drive-in vaccinale di Valmontone, il primo e più grande del Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli ottimi risultati raggiunti in termini di copertura vaccinale – commenta Giuseppe Colombo, Head of real estate Italy Dws– dimostrano la bontà della scelta di mettere i nostri spazi a disposizione della campagna, confermando come la collaborazione tra pubblico e privato possa rivelarsi particolarmente efficace. Un'ulteriore testimonianza dell'impegno del nostro Gruppo nella costante ricerca di investimenti sostenibili e lo spirito collaborativo e di responsabilità che caratterizza da sempre la presenza di Dws in Italia". "Siamo molto orgogliosi di poter dichiarare, alla chiusura di questa iniziativa in cui abbiamo fin da subito creduto molto, che è stata un successo. Un successo possibile anche grazie alla forte collaborazione che da sempre abbiamo con gli Enti locali - tra cui il Comune di Valmontone, la Asl e la Regione – che ci ha permesso di realizzarlo all'interno dell'Outlet e che ed è stato per noi anche un modo di "restituire" ad un territorio che in questi anni ci ha molto supportato. Ma se l'hub ha funzionato, ed ha funzionato bene, è stato anche grazie a tutti gli operatori sanitari - commenta Tomaso Maffioli, Amministratore Delegato Promos -. Ecco perché con la Proprietà (Dws) abbiamo realizzato un piccolo cadeaux che non solo ricordasse a tutti loro questa avventura indimenticabile, ma che simboleggiasse un ringraziamento speciale per il lavoro svolto e l'impegno dimostrato". (segue) (Com)