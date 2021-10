Covid: chiude il drive-in vaccinale di Valmontone, il primo e più grande del Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento, organizzato a pochi giorni dalla chiusura ufficiale della struttura è stato un momento di sintesi dell'operato di questi 8 mesi ed è stata l'occasione per ringraziare, con un concerto della banda dell'esercito, tutte le Forze dell'Ordine, le Istituzioni, gli enti e il territorio per aver contribuito al successo di questa iniziativa. Per l'occasione Cristina LoVullo, direttrice del Valmontone Outlet, ha inoltre consegnato, agli operatori sanitari e infermieri, che in questi mesi si sono alternati per garantire l'operatività dell'Hub, un piccolo dono, realizzato dal centro che per tutto il periodo li ha ospitati, che recava inciso "220.000 volte grazie". Guido Zucchi, ad di Magicland Spa, dichiara: "Nei mesi estivi, abbiamo deciso di contribuire al progetto di Asl Roma 5 con una ampia superficie di parcheggio per poter contribuire al successo l'hub vaccinale a beneficio della comunità". (Com)