Energia: Ucraina consente importazione elettricità da Russia e Bielorussia a novembre

- La Commissione nazionale ucraina per la regolamentazione statale nei settori dell'energia e dei servizi pubblici (Neurcu) non prolungherà oltre il 31 ottobre il divieto di importazione di energia elettrica da Paesi non membri della Comunità dell'energia, ovvero da Russia e Bielorussia, a causa delle scarse riserve di carbone e dei rischi di deficit energetico. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Interfax", citando fonti del governo ucraino. (Res)