Usa-Turchia: colloqui tra consiglieri sicurezza, focus su Afghanistan e Medio Oriente

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha discusso di Afghanistan, del Caucaso meridionale, del Medio Oriente e delle relazioni nell'ambito della Difesa con il portavoce e consigliere della presidenza turca, Ibrahim Kalin. Lo riferisce la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Emily Horne. Le parti hanno concordato di continuare a mantenere il dialogo per gestire i disaccordi e portare avanti legami bilaterali costruttivi, ha spiegato Horne. La telefonata giunge a pochi giorni dalle tensioni diplomatiche, poi rientrate, tra la Turchia e gli Stati Uniti, scaturita dal sostegno di Washington al filantropo e imprenditore turco Osman Kavala. La posizione statunitense, al pari di quella di altri nove Paesi - Canada, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Germania, Francia, Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia -, ha spinto il capo dello Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, a dichiarare "persona non grata" gli ambasciatori di dieci Paesi, anticamera dell'espulsione dal Paese. Successivamente, Erdogan è ritornato sui suoi passi, affermando che le ambasciate hanno rilasciato dichiarazioni sulla non ingerenza negli affari della Turchia. Il colloquio giunge anche a pochi giorni dall'incontro tra Erdogan e il presidente Usa Joe Biden il prossimo 31 ottobre a Glasgow, dove dovrebbero discutere anche del dossier F-35. (Res)