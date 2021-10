Francia: sondaggio, Macron in testa al primo turno seguito da Zemmour e Le Pen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, è dato fra il 23 e il 25 per cento nelle intenzioni di voto al primo turno delle prossime elezioni presidenziali francesi, seguito dal giornalista e opinionista ultraconservatore Eric Zemmour, tra il 17 e il 18 per cento. E' quanto emerge da un sondaggio condotto da Harris Interactive per il settimanale "Challenges". La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, é terza al 16 per cento. Tra i pretendenti all'investitura dei Repubblicani, che sceglieranno il loro candidato a dicembre, Xavier Bertrand, è dato al 14 per cento, Valerie Pecresse, al 10 per cento e Michel Barnier all'8 per cento. Dietro la sinistra, con la sindaca di Parigi, la socialista Anne Hidalgo, tra il 5 e il 6 per cento, il leader della France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, al 10 per cento e l'ambientalista, Yannick Jadot, tra l'8 e il 9 per cento. Al secondo turno Macron viene dato vincitore contro qualsiasi candidato. (Frp)