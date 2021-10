Spagna: ex premier Zapatero, democrazie mature hanno capacità di integrare nemici di un tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi che hanno le democrazie più sane sono quelli che hanno la capacità di integrare anche quelli che un tempo erano nemici. Lo ha affermato l'ex presidente socialista del governo spagnolo, Jose Luis Rodriguez Zapatero, durante la conferenza organizzata a Madrid dal Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) "Dieci anni dalla fine dell'Eta: rigenerazione e memoria democratica". Zapatero ha evidenziato che più grande progresso a favore della libertà è stata la fine della violenza dell'ex organizzazione terroristica indipendentista basca Eta. "Il danno causato è irreparabile per le famiglie e per le vittime. Una democrazia dignitosa e un paese che crede in se stesso deve stabilire un contratto sociale di riconoscimento, omaggio e ricordo per le vittime del terrorismo", ha aggiunot l'ex premier. Secondo Zapatero "le parole, il dialogo e le idee sono l'essenza della democrazia" e per questo ha ammonito che "la banalizzazione del male comporta un rischio perché significa che Eta è ancora viva". Nel ricordare il decennale della fine della lotta armata da parte dell'Eta l'ex premier ha detto che "c'è un grande compito in sospeso", che è quello di "fare progressi nella riconciliazione e coesistenza politica". (Spm)