Brasile: Covid, superata quota 52 per cento di abitanti completamente vaccinati

- Alla data di martedì 26 ottobre 112.307.569 brasiliani hanno ricevuto la seconda dose o un vaccino contro la Covid-19 che prevede la somministrazione di una sola dose. Complessivamente la percentuale di brasiliani completamente immunizzati ha raggiungo il 52,65 per cento. 153.733.428 persone hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino, pari al 72,07 per cento della popolazione. Inoltre la terza dose di vaccino, prevista per anziani e fragili è stata applicata su 7.110.518 persone, pari al 3,33 per cento della popolazione. (segue) (Brb)