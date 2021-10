Campidoglio: Di Stefano (Udc), sarò capogruppo di me stesso, da opposizione punto a bene città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono stato eletto nella lista Forza Italia-Udc e ci tengo a precisare che io faccio parte dell’Unione di centro e sarò capogruppo di me stesso, visto che abbiamo eletto un solo consigliere e rappresenterò Forza Italia". Così Marco Di Stefano, eletto nella lista di FI-Udc all'opposizione in Assemblea capitolina, intervistato dalla trasmissione Gli Inascoltabili su radio New Sound Level. "Mi occuperò di tutto - aggiunge - anche delle questioni dello spettacolo e della cultura perché Roma ha le potenzialità di vivere di solo di cultura, per le qualità che ha e che spesso vengono sottovalutate, e non vengono vendute troppo bene nel mondo. Ci saranno molte cose da fare quindi speriamo che tutti siano all'altezza di poterlo fare in maggioranza e nell’opposizione”. Di Stefano poi chiarisce: "La lista che rappresento, come partito moderato ci tiene a fare un'opposizione che non definisco come fanno tanti costruttiva, ma baderà a fare il bene della città. Non ci tireremo indietro se il sindaco Gualtieri fare delle cose utili per la città". (Rer)